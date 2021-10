Il giorno 21 Ottobre ci ha lasciati in questo mondo per salire in cielo Giovina Dora Granata, di anni 98. I funerali avranno luogo domani, venerdì 22 Ottobre, alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Nicola Vescovo.

A tutta la sua famiglia, a tutti i suoi cari, sentite condoglianze dalla redazione di Sansalvo,net