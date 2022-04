L'ultimo saluto a Gianni Monaco

È salita in cielo l’anima di Gianni Monaco, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 58 anni.

Lo salutiamo con le parole di una amica: “Ciao amico mio, la vita non è stata generosa con te, ma tu sei stato un grande combattente, hai accettato la sofferenza con grande coraggio e hai amato la vita sempre e comunque, non rinunciando mai a sognare. Ora sei libero dal dolore e dalle restrizioni che ti imponeva, spero che il tuo spirito possa finalmente arrivare dove il tuo corpo non è riuscito.

Ci mancherai, amico mio, possa la terra esserti lieve.”

Nella Chiesa di San Nicola Vescovo, stamane, la celebrazione dei funerali.