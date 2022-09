Questa mattina è venuta a mancare in questo mondo Adriana Mastrogiacomo, di anni 57. I funerali avranno luogo domani giovedì 22 settembre alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Nicola Vescovo in San Salvo, muovendo dall'Ospedale “San Pio da Pietrelcina” in Vasto.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari, sentite condoglianze dalla redazione di Sansalvo,net