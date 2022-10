Nella giornata di oggi ha lasciato questo mondo per salire in cielo Angelo Noè, di anni 89. I funerali avranno luogo domani mercoledì 19 Ottobre alle ore 16. 00 presso la Chiesa di San Nicola Vescovo in San Salvo.

A tutti i suoi cari e ai suoi familiari sentite condoglianze dalla redazione di SanSalvo.net