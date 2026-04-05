'Amuninni' di Massimo Caponnetto, appuntamento a Vasto

Appuntamento venerdì 10 aprile, alle ore 10 nell'Aula Magna del Tribunale di Vasto, per lo spettacolo “Amuninni”, scritto e diretto da Massimo Caponnetto.

Promotrice dell'iniziativa è l'Università delle Tre Età di Vasto, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e l'Ordine degli Avvocati di Vasto.

Scritto e interpretato da Massimo Caponnetto, lo spettacolo teatrale “Amuninni” è tratto dal libro “C’è stato forse un tempo” e propone una narrazione intensa che intreccia vicende personali e attraversa la stagione del maxi processo, quella delle stragi e termina con le riflessioni di Bettina dopo 10 anni dalla morte di Nino.

Attraverso il linguaggio teatrale, Caponnetto – da anni impegnato nella divulgazione della cultura della legalità – offre al pubblico un racconto coinvolgente e ricco di significato.

Oggi questo è diventato anche un progetto teatrale per ragazzi: “Teatro e Legalità” che si propone di mettere i ragazzi al centro della scena facendo loro rappresentare i protagonisti della storia: Nino, Bettina, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.