"Il mare non porta fiori" di Lina Colacillo, presentazione a Castiglione Messer Marino

Il Comune di Castiglione Messer Marino si appresta ad ospitare un appuntamento culturale, in programma per sabato 8 agosto alle ore 17:15 nella suggestiva Piazza della Repubblica.

L'evento sarà incentrato sulla presentazione del romanzo "Il mare non porta fiori", pubblicato dalla pescarese Drakon edizioni e firmato da Lina Colacillo, autrice abruzzese di nascita e torinese d'adozione.

Tra l'Abruzzo e Torino si dipanano le vicende di questo romanzo che offre un'analisi spietata del cinismo che circonda il business della morte. Pescara, 2024. La placida costa adriatica diventa lo scenario di una guerra sotterranea nell'ambito dei funerali: le onoranze funebri corrompono gli infermieri per accaparrarsi le salme negli obitori e nelle RSA. Il cadavere orribilmente mutilato di Donatantonio Mammarella, titolare dell'onoranza "L'Omaggio Meritato", porta allo scoperto un mondo senza scrupoli, dove la sete insaziabile di profitto ha costruito una rete di corruzione e sotterfugi. Ma è solo il primo omicidio.

Filomena D'Addario, Pm della Procura di Pescara, indaga con l'aiuto della sua squadra fedele, scoprendo un affare ingarbugliato che mescola avidità e l'onore di un codice antico. Tra le passeggiate in riva al mare in compagnia dell'amata Lady, e le appassionate lezioni di tango, Filomena troverà il modo per scoprire la verità dei fatti e riflettere sulla caducità della vita umana.

L'incontro, a ingresso libero, offrirà l'occasione per dialogare con l'autrice e scoprire i dettagli di un'opera che unisce il brivido dell'indagine a profonde riflessioni sulla caducità della vita umana.