Nasce 'Aura Festival': Aqualand del Vasto inaugura una nuova stagione di grandi eventi

Aqualand del Vasto si prepara a vivere una serata che guarda al futuro.

Con Aura Festival, il parco inaugura un nuovo progetto dedicato ai grandi eventi musicali, destinato a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dellâ€™estate vastese. Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti della scena rap e urban italiana. A guidare la lineup sarÃ Artie 5ive, tra gli artisti piÃ¹ seguiti del panorama nazionale, affiancato da G Mineiro, talento emergente della nuova scena urban, Frezza, apprezzato per il suo stile energico e autentico, Enni P, giovane artista in costante crescita, e James Da Cruz, DJ e producer capace di trasformare ogni esibizione in uno spettacolo coinvolgente.

Ad accompagnare il pubblico tra una performance e lâ€™altra sarÃ il dj Blanco, che con i suoi interventi manterrÃ alta lâ€™energia del festival.

Aura Festival rappresenta molto piÃ¹ di un singolo evento: Ã¨ il punto di partenza di un progetto che punta a rilanciare e valorizzare lâ€™Area Eventi di Aqualand del Vasto, con lâ€™obiettivo di trasformarla in uno spazio capace di ospitare concerti, festival e manifestazioni di richiamo nazionale. La volontÃ Ã¨ quella di costruire, anno dopo anno, un calendario di appuntamenti sempre piÃ¹ ricco, in grado di attrarre pubblico dallâ€™Abruzzo e dalle regioni limitrofe, contribuendo a rafforzare lâ€™offerta turistica e lâ€™attrattivitÃ del territorio.

â€œAura Festival Ã¨ lâ€™inizio di un percorso che guarda lontano. Vogliamo restituire centralitÃ alla nostra Area Eventi e farne un luogo capace di ospitare appuntamenti sempre piÃ¹ importanti. Crediamo che investire in eventi di qualitÃ significhi investire nel territorio, offrendo ai giovani e a tutti coloro che scelgono Vasto nuove occasioni di divertimento e contribuendo alla crescita dellâ€™offerta turistica della cittÃ ", dicono dall'Aqualand del Vasto.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per martedÃ¬ 11 agosto, presso lâ€™Area Eventi del parco Aqualand del Vasto, apertura cancelli alle 21.30.

Lâ€™inizio dellâ€™evento Ã¨ previsto per le 21.45 e si concluderÃ alle 3.30.

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