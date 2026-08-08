'Napoli Milionaria' con la Compagnia Teatrale Fresana, ecco gli appuntamenti

Il Teatro è nato in piazza e in piazza deve restare (E. De Filippo).

Questa la filosofia che ispira la Compagnia Teatrale Fresana.

Nasce nel 1993 la prima rappresentazione teatrale della Compagnia, che ha l'obiettivo di far conoscere la storia, le tradizioni e la cultura abruzzese, attraverso l'arte del teatro.

Con grande successo di pubblico la Compagnia ha recitato nelle piazze, in quasi tutti i paesi della provincia di Chieti e del Molise.

Riconoscimenti e premi significativi ricevuti nelle varie rassegne di "teatro dialettale" organizzate dai comuni nel corso degli anni, ha visto la Compagnia Teatrale Fresana sempre presente e protagonista.

Contenuti a volte semplici interpretati con enfasi e passione , caratterizzano tutti gli spettacoli teatrali....

Dopo il successo degli anni precedenti, anche quest’anno continua l’avventura della Compagnia Teatrale Fresana con Spettacoli Teatrali a Dogliola (10 agosto), Fresagrandinaria (14 agosto), San Salvo (18 agosto) e Lentella (26 agosto).

La Compagnia, in questi giorni, presenta na tragicommedia famosa, ”Napoli Milionaria”, liberamente interpretata.