L'Infiorata all'uncinetto della Pro Loco arricchisce il centro di San Salvo

“Quello che sveliamo questa mattina è il frutto di mesi di lavoro. E’ il frutto della pazienza e dell’arte delle mani di centinaia di persone che hanno collaborato a realizzare l’Infiorata prevista, come è logico che sia per il Corpus Domini, ma saltata a causa della pandemia che ha allungato tempi e cambiato le modalità di esposizione. E' questa l’occasione per ringraziare e rendere omaggio alla Pro Loco di San Salvo e a quanti hanno realizzato i fiori all’uncinetto. E’ un’iniziativa unica nel suo genere, che ha visto la forte capacità di coinvolgimento di centinaia di persone da tutta Italia che attraverso i social si sono sentiti chiamati a partecipare a questo che è sicuramente un evento di fede ma soprattutto di valorizzazione del territorio: una grande occasione di aggregazione sociale.

La tradizione delle decorazioni è nata a Roma nella prima metà del XVII secolo come espressione della cosiddetta festa floreale. Ma la nostra Infiorata, come potete notare è diversa. E’ sicuramente unica. Ringraziamo la Pro Loco per aver saputo dar vita a un evento di arte, frutto di originalità e di creatività. A tutte loro che da diverse regioni d’Italia hanno collaborato voglio invitarle a partecipare dal prossimo anno a San Salvo. Qui in presenza per un appuntamento che celebra il Corpus Domini e la laboriosità delle loro mani”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel ringraziare la Pro Loco e il suo presidente Nicolino Carrisi per l’iniziativa dell’Infiorata.

Molte le uncinettine dei comuni del territorio che hanno collaborato alla realizzazione dei vari pannelli esposti in piazza Giovanni XXIII e via Roma, per loro alla cerimonia dell'inaugurazione hanno presenziato Simona Contucci, sindaco di Montenero di Bisaccia, Loredana Dragani, assessore alle Attività Produttive eTurismo del Comune di Montenero di Bisaccia, e Marisa D’Annunzio, assessore al Bilancio del Comune di Gissi.

Erano presenti Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale, gli assessori Maria Travaglini, Giancalo Lippis e Tony Faga e i consiglieri Carla Esposito ed Elisa Marinelli oltre al parroco di San Giuseppe Don Raimondo Artese.

L'esposizione dell'Infiorata verrà ripetuta domenica 25 luglio 2021, sabato 14 agosto 2021 e domenica 19 settembre 2021 raccogliendo linvito della coordinatrice dell'iniziativa per la Pro Loco, Maria Sabarini, che invita tutti a San Salvo a visitare l'Infiorata.