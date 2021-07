"Sopravvissuto al Niente" vince il Premio per il copione teatrale "Loredana Fornaro"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Scritto a quattro mani da madre e figlia, Stefania Ciocca e Roberta Maria Di Bartolomeo, racconta una storia vera, quella della famiglia di Luciano che a soli 16 anni si vede costretto a combattere contro una malattia oncologica, di sua madre Maria, donna forte e coraggiosa, di suo padre Donato, uomo buono e laborioso e di suo fratello Angelo, di cui ho l'onore di essere grande amico.

Le autrici hanno presentato il loro copione al pubblico presente, hanno ricordato che "il cancro è una malattia che colpisce non solo la persone che si ammalano, ma tutta la sua famiglia. Entra e divora giorni, sorrisi, speranze. Si posa come la polvere su ogni festa. Su ogni progetto. Su ogni altro evento. E' contagiosa nella disperazione, nel dolore, nelle lacrime, ma anche nella forza di sopravvivere e di lottare. Nella resilienza che insieme diventa speranza. E a volte realtà".

Commovente il pezzo messo in scena da due giovanissimi della Parrocchia San Nicola, da Andrea e Donato, che racconta uno spaccato del momento in cui, davanti ad uno specchio, due fratelli adolescenti e con la rabbia che in modo diverso esplode nel loro cuore scoprono la malattia. Alla fine si radono tutti e due, scelta che Luciano e Angelo condividono ancora oggi.

Un doveroso applauso a tutti loro, ma anche all'associazione Lory a Colori che ha ideato questo concorso meraviglioso e alla Regione Abruzzo per il contributo.

La premiazione è avvenuta ieri sera alle 21 in un angolo molto bello della nostra città, il giardino della BCC della Valle Del Trigno.

Sarà possibile realizzare il sogno di vedere "Sopravvissuto al Niente" messo in scena? Noi speriamo e crediamo di sì, magari in un connubio perfetto tra l'associazione Lory a Colori e la nostra Parrocchia San Nicola di cui tutti i protagonisti sono parte integrante.