Infiorata all'uncinetto a San Salvo: "Meraviglia d'Abruzzo"

“E’ stata un’idea originale quella della Pro Loco di San Salvo di promuovere, attraverso l’arte del lavoro della pazienza e del tempo lento di centinaia di uncinettine la visita al centro della città. E’ diventata un’originale opportunità, un ottimo veicolo di promozione delle tradizioni e della cultura popolare”. Lo dichiara il sindaco Tiziana Magnacca dopo il il terzo appuntamento dell’iniziativa della Pro Loco con l’infiorata all’uncinetto che è diventata “una meraviglia d’Abruzzo” richiamando centinaia di persone a visitare i 12 pannelli realizzati con 60mila fiori.

“E’ un’iniziativa unica nel suo genere che ha visto il coinvolgimento di centinaia uncinettine coinvolte attraverso i social, che si sono sentite chiamate a partecipare per un impegno di fede per la valorizzazione del territorio. E’ stata una grande occasione di aggregazione sociale ed anche per questo ringraziamo la Pro Loco, attraverso il suo presidente Nicolino Carrisi e alla coordinatrice dell’iniziativa Maria Sabatini, per aver saputo dar vita a un evento di arte, frutto di originalità e di creatività”.

Immagini tratte dalla pagina Facebook Città di San Salvo