Paolo Dongu e Giorgia Tiberio partecipano a LiberaMente in Arte dal 21 al 31 luglio.

Esporranno al Chiostro ex Curia Vescovile di Vasto, in Via Vescovado 1 dalle ore 19 nella Mostra collettiva d’Arte Contemporanea in collaborazione con la Pro Loco Città del Vasto.

Curatori Antonio D’Annunzio e Lara Antonella Racano.

Ingresso libero.