'Infiorata all'uncinetto', la più grande al mondo: tappa a San Salvo

Si è svolta domenica 14 agosto nel centro di San Salvo la sesta tappa itinerante dell’Infiorata all’uncinetto, la più grande al mondo.

Questo progetto della Pro Loco San Salvo (partito nel febbraio 2021) è riuscito a coinvolgere anche paesi limitrofi, a partecipare sono stati: le uncinettine dell'Associazione Lu Quart da Pit di Gissi con “Trigramma di San Bernardino” e “il Re Leone”; Pro Loco di Fresagrandinaria con “Madonna Grande”, le Uncinettine di Casalanguida ( paese della banda); le Uncinettine della Pro Loco di Celenza “San Donato e la Croce Cristiana"; la Pro Loco di Liscia con "Ippostacastagno secolare”; le Uncinettine di Pietrabbondante con “La Dama della pace” e la Pro Loco Furci con “Corpus Domini e Fiori”.

Maria Sabatini presidente della Pro Loco San Salvo , si dichiara molto soddisfatta “sia per i tanti visitatori ma soprattutto per il coinvolgimento delle altre Pro Loco del territorio. I dovuti ringraziamenti alle tante uncinettine che si sono volontariamente adoperate e alle diverse amministrazioni comunali che hanno incentivato la manifestazione e che stanno sostenendo questa idea di collaborazioni e di promozione del territorio attraverso simboli e immagini di icone religiose. Molto gradita la visita del presidente provinciale delle Pro Loco Raffaele Carafa e del suo interessamento a questo progetto della Pro Loco San Salvo”.



Prossimamente è prevista l’esposizione nelle seguenti date: domenica 21 agosto a Celenza sul Trigno, 13 settembre a Furci per la festa del Beato Angelo e il 29 settembre a Liscia in occasione di San Michele.

“Per il futuro - conclude Sabatini - si prospetta un ulteriore ampliamento, viste le richieste di ulteriori Pro Loco e amministrazioni comunali; chiunque avesse volontà di aderire può contattare la Pro Loco San Salvo”.



Foto di Simone Colameo e Antonino Vicoli