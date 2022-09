Gli attori sansalvesi Rosanna Pacchioli e Pierluigi Baisi alla Factory di Gabriele Cirilli a Vasto

Gli attori sansalvesi Rosanna Pacchioli e Pierluigi Baisi entrano a far parte della nuova scuola di alta formazione per attori e lavoratori dello spettacolo fondata a Vasto da Gabriele Cirilli e Marco Santilli.

I due artisti locali hanno superato un provino che prevedeva l'accesso di soli 30 allievi su 700 partecipanti al casting .

Proprio in questi giorni sono iniziate le lezioni tenute da insegnanti e professionisti del settore come Silvia Mezzanotte per il canto e l'impostazione della voce; Gabriele Cirilli per la recitazione e Matilde Brandi per movimento del corpo e danza. Una scuola che formerà artisti a 360° in quanto si terranno anche lezioni di storia del teatro e dello spettacolo, psicologia ed economia aziendale, il tutto finalizzato all'inserimento nel mondo del teatro e della televisione.

A fine percorso accademico è prevista la messa in scena di due spettacoli prodotti dalla stessa scuola e che saranno portati in tournee.