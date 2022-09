Per celebrare i 45 anni di servizio, l'Avis di San Salvo dona alla sua città un’importante opera d’arte intitolata “Il Filo del Cuore” realizzata dall’artista sansalvese Davide Scutece.

L’opera d’arte in questione, un murale sull'edificio della Casa dell'Infanzia, Maternità e Adolescenza, simboleggia l’importanza della donazione del sangue e coglie l’occasione per onorare tutti i donatori che hanno contribuito per decenni a queste opere di bene.