Monteodorisio e la magia delle opere dello street artist Loretto

Passeggiando tra le strade di Monteodorisio, è impossibile non rimanere incantati dalle opere di street art che ormai sono presenti nel borgo da qualche settimana, realizzate da Loretto, street artist di origini argentine. Lo abbiamo intervistato per conoscere meglio la sua arte.

“Mi piace mostrare l'umanità in tutte le sue sfaccettature, la mia arte è per tutti. Non mi definisco graffitista, - spiega Loretto - ma sento di completare ciò che alla street art manca e che merita di avere, esprimendo una moltitudine di momenti, che vanno dalle tragedie alle commedie e molto altro. Ora, Monteodorisio ha quello che nessun altro luogo ha. Undici opere che appartengono alla versione migliore della street art di tutti i tempi; se il mondo vuole vederle, dovrà recarsi a Monteodorisio. Non c'è niente di simile nel mondo dei graffiti e delle arti visive dei nostri tempi. Monteodorisio è magica, bella e speciale, un luogo che merita di essere conosciuto. Ringrazio Lorenzo Marrollo per avermi invitato, promosso la mia figura e per aver lanciato questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va anche a Davide Cruciata e Antonio D'Angiò del Circolo Fermenti per il grande supporto che ho ricevuto."

Quanto al futuro, lo street artist ha dichiarato: “Solo Dio conosce i nostri progetti, ma di una cosa sono sicuro: continuerò a credere nella mia passione e ad impegnarmi per raggiungere livelli più elevati in campo artistico.”

Foto di Nicola Palma Ucci