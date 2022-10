CONTEMPORARY - Repertori Possibili

rassegna dedicata alla creatività contemporanea e al Jazz italiano

26, 27 OTTOBRE 2022

Teatro Madonna dell'Asilo, Vasto (CH)

di ADRIMUSIC

A Vasto continuano gli appuntamenti del Grido CineTeatro, #laculturainprimafila!

Il prossimo è questa sera alle 21:30 presso il Teatro Madonna dell’asilo con Oltre il trio, Claudio Filippini (piano) Luca Bulgarelli (base) e Marcello Di Leonardo (drums).

Il sound del trio è ricco di sfumature e di suggestioni, una padronanza indiscussa dei propri strumenti che lascia spazio a quell'anima ludica e leggera che è così raro scorgere in formazioni di questo tipo.

Un duplice lavoro quello di Filippini, a cavallo fra tradizione e innovazione: se da un lato evoca i classici, dall'altro inserisce riferimenti alla musica da camera, elettronica e psichedelia.

Il concerto fa parte della rassegna Contemporary – Repertori Possibili, dedicata alla creatività contemporanea e al Jazz italiano, di ADRIMUSIC (Centro Adriatico Produzione Musica) che porterà in scena nomi nazionali ed internazionali come Anais Drago, Lorenzo Tucci e Jacopo Ferrazza previsti per giovedì 27 ottobre presso il Teatro Madonna dell’asilo a Vasto.

Repertori Possibili è il festival diffuso di programmazione e ospitalità del Centro Adriatico Produzione Musica, basato su criteri di alta qualità dell'offerta musicale che vogliono enfatizzare non solo una pluralità di espressioni artistiche innovative e contemporanee, ma anche l’interazione con gli attori dell'industria culturale e dell’Alta Formazione presenti sul territorio.

Il festival si terrà oggi e domani sera (27/10) presso il teatro in via Madonna dell'asilo 13 a Vasto (CH).

I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino la sera stessa.

E' possibile acquistare il singolo biglietto del concerto o l'abbonamento per entrambe le serate.

Biglietto 26 Ottobre – 6,00 €

ore 21:30

Claudio Filippini - Oltre il Trio

Biglietti 27 Ottobre – abbonamento giornaliero 10,00 €

ore 21.00

Anais Drago - Solitudo

Ore 22:00

Lorenzo Tucci Trio “Happy End” feat Claudio Filippini, Jacopo Ferrazza

Per maggiori info scrivere al +39 346 893 8206 o tramite mail info@gridocineteatro.it

In allegato foto di Claudio Filippini Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo - Oltre il Trio