"Artworks To Surprise" a San Salvo, proroga per tutto il mese di agosto

L'evento "Artworks To Surprise", al Museo Archeologico - Porta della Terra di San Salvo, Ã¨ stato prorogato e proseguirÃ per tutto il mese di agosto 2026.

L'installazione dedicata alla "Strega di Oria" continua a registrare l'interesse di un pubblico fatto soprattutto di turisti e le interazioni, con questa opera in particolare, hanno superato il record registrato durante l'evento espositivo al Castello di Leporano, lo scorso anno, in Puglia.

Si segnala qui la recensione di "The Natural Year" su Substack.com: https://substack.com/home/post/p-209481514

L'evento espositivo prosegue con un nuovo ed originale allestimento nella sola area museale con accesso libero e gratuito.

Tra le attrazioni della collezione Artworks To Surprise i visitatori vedranno spuntare tra le mura del sito archeologico le mutazioni di stile di Carmela Mercinelli passata da un figurativo classico ad un espressionismo vorticoso, le provocazioni di Massimo Greco con omaggi a Victor Hugo e Italo Calvino, video installazioni, sculture, falsi archeologici da individuare tra quelli invece originali e postazioni con effetti olografici.

Tra i reperti del museo i visitatori si imbattono anche fra le opere pittoriche degli alunni di scuola primaria di Massimo Greco.

Il primo impatto all'ingresso del Museo Ã¨ con opere di grandi dimensioni come "The Amish Girl - Pittsburgh Today", "The Swimmer" e "Denialism" dai forti e tremendi contenuti di rilevanza sociale e di estrema attualitÃ .

All'interno del percorso museale un'installazione proietta una sequenza di video in loop all'interno di una cella vinaria dove vengono riproposte le interazioni con i visitatori nei percorsi espositivi di tappe precedenti in castelli e prestigiose location italiane e versioni multimediali connesse ai contenuti in esposizione. La Persephone di Mykines Ã¨ proposta con una suggestiva installazione tra i reperti archeologici accompagnata da QR codes dove il visitatore puÃ² accedere alla versione multimediale dove la statua si anima, racconta la sua storia ed annuncia anche la sua vendetta con evidenti riferimenti al disastro climatico.

A stupire i visitatori che si aggirano fra le mura ed i reperti anche altre opere come "Embryo" (dove c'Ã¨ da indovinare l'embrione umano tra i molti proposti nella gigantografia romboidale), "Divergent", "Ce Wey", "Il Colore sul Buio" e numerose altre opere anche di Carmela Mercinelli ed una collezione pittorica di bambini di terza elementare tutta da scoprire. La postazione con effetti olografici che propone omaggi al territorio ospitante, le opere di Artworks To Surprise oltre al loop di eventi precedenti, mostra in 3d sei reperti simbolici di San Salvo.

Le aperture sono sempre tutti i giovedÃ¬ e le domeniche dalle h. 20,00 alle 23,00 a cui si aggiungono quelle straordinarie connesse ad eventi e spettacoli di Piazza San Vitale, visite su prenotazione o altre escursioni organizzate.

Per info contattare l'Ente Parco Archeologico del Quadrilatero (+39 3476068661) csaparsifal@libero.it