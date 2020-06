Su “Nonsolomusica Radio” parte il festival online con i giovani allievi dell’Associazione

Dal 3 giugno, “Nonsolomusica Radio”, un progetto innovativo ideato da Lara Molino, è presente con le sue trasmissioni sia su Facebook che su Instagram. Durante la prima puntata i saluti di Gianni Morandi hanno tenuto a battesimo la radio web. In questiprimi giorni di vita, già diversi giovani cantautori sono stati ospiti della radio e hanno potuto far ascoltare le proprie canzoni. In più è partita la rubrica dedicata ai libri dal titolo “A ritmo di libri”.

Lunedi, 8 giugno, ci saranno i saluti dell’affascinante cantautrice Simona Molinari che saluterà gli ascoltatori e farà l’in bocca al lupo ai ragazzi per la nuova avventura di Nonsolomusica Radio e per il “Festivalino degli allievi dell’Associazione Culturale Nonsolomusica”. Alle ore 21:00, infatti, di lunedi 8 giugno, gli allievi dell’Associazione suoneranno e canteranno per gli ascoltatori della radio. Si esibiranno cercando di fare del loromeglio, dopo aver seguito le lezioni di musica a distanza, in un periodo così ostico e particolare dovuto al corona virus. Per sei sere consecutive, sempre alle 21:00, chi desidera avrà l’opportunità di seguire i ragazzi e vederli in azione. L’età degli allievi varia dai 6 ai 20 anni.

Spiega la Molino: “Questa radio, questo progetto, è nato in primis per i miei allievi, per dar loro l’opportunità di suonare, cantare, farsi ascoltare e apprezzare. Meritano i miei sforzi perché negli scorsi mesi non li ho mai sentiti lamentarsi per la situazione che stavamo vivendo; i ragazzi spesso sono meglio di noi adulti. Dunque anche se le lezioni nella sede dell’associazione, a San Salvo, non si sono potute tenere, abbiamo cercato di andare avanti lo stesso con le lezioni a distanza. Non è la stessa cosa, ma almeno ognuno di loro può dire di non aver messo da parte la sua passione per la musica.”