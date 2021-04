Tablet per l'Istituto 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo, la consegna del Rotary

Nell’ambito della partnership tra l’Agenzia degli Stati Uniti d’America per lo sviluppo internazionale (USAID) e il Rotary International, è stato sviluppato un progetto per sostenere l’Italia nella lotta contro il Covid 19.

In particolare, il Distretto rotariano 2090 (Abruzzo – Molise – Marche – Umbria), di cui è governatore la dott.ssa Rossella Piccirilli, ha aderito al progetto per fornire un sostegno alle famiglie che non possono dotarsi di strumenti tecnologici per la didattica a distanza.

Grazie alla segnalazione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, l’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli–D’Acquisto” di San Salvo ha ricevuto n. 15 Samsung Galaxy tab 10.1.

La consegna dei dispositivi è avvenuta il giorno 19 aprile, nei locali della Presidenza, alla presenza degli alunni, ad opera dell’Assistente del Governatore Tommaso Di Deo e della Presidente del Rotary Club di Vasto, prof.ssa Letizia Daniele, nelle mani della Dirigente Scolastica Annarosa Costantini.

Luigi Medea, addetto stampa Rotary Club di Vasto