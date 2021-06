"Ogni mattina" in diretta da San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È andata in onda giovedì scorso l'ultima puntata di "Ogni Mattina", programma televisivo condotto da Adriana Volpe che ha collaborato con gli Amici di Poldo di San Salvo per tutta la stagione invernale con l'intento di fare conoscere e adottare i randagi del nostro territorio.

Una collaborazione che ha permesso a Roky e Bara',due cani dell'associazione, di raggiungere le nuove famiglie e che si è conclusa con la diretta televisiva dalla sede a San Salvo.

Il Presidente Mariangela Roberti ha colto l occasione per lanciare un appello contro gli abbandoni estivi e ha ricordato che esistono strutture organizzate per accogliere intere famiglie, inclusi i nostri amici a quattro zampe dove poter passare delle magnifiche vacanze.

Resta però difficile pensare come sia possibile che su un territorio così soggetto al randagismo come il nostro, pochi ragazzi mossi da una forte passione riescano a fare fronte senza nessun aiuto ad una situazione drammatica quale la nostra, mentre strutture organizzate e sovvenzionate dai comuni restino nell'ombra e non sponsorizzino le adozioni.

I canili dovrebbero essere luoghi di passaggio e non gabbie in cui sopravvivere una vita.