Il sansalvese Emanuele Cieri nel nuovo Direttivo di Federalberghi Chieti

Cresce la voglia di vacanza in regione con un incremento dei vacanzieri stimato nell’8,9% rispetto alla bella stagione dello scorso anno, ferme restando le problematiche legate alle aperture scaglionate nel mese di giugno che, di certo, non hanno favorito i turisti.

Gli albergatori della provincia di Chieti scaldano i motori in vista della partenza della stagione estiva e rinnovano le cariche in occasione dell’assemblea di Federalberghi, l’associazione degli albergatori a marchio Confcommercio, che si è svolta nella sede teatina di via Santarelli. A fare gli onori di casa la presidente di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio, spalleggiata, per l’occasione, da Giammarco Giovannelli, presidente regionale Federalberghi.

L’estate 2021, al contrario della scorsa, si annuncia con maggiori presenze turistiche. Emblematici, in tal senso, i risultati di uno studio effettuato da Federalberghi secondo cui l’8,9% in più delle persone, rispetto al 2020, è pronta a programmare una vacanza malgrado le difficoltà legate alle riaperture diversificate delle strutture ricettive oltre che delle attività commerciali in genere.

“L’auspicio per tutti i nostri operatori - afferma Tiberio - è che ci sia una ripresa piena e sorprendente capace di lasciare alle spalle i dubbi e le paure della pandemia”. L’assemblea ha confermato, all’unanimità, Caterina Celenza di Vasto Marina a capo di Federalberghi della provincia di Chieti mentre i vicepresidenti saranno, rispettivamente: Guido D’Alessandro di Pretoro, delegato alla montagna, Maria Chiara Boccassini di Chieti, Emanuele Cieri di San Salvo Marina, Nunzia Primavera e Domenico Verna di Ortona e Michela Celenza di Vasto Marina.

“Formulo i migliori auguri di buon lavoro al nostro nuovo consiglio direttivo provinciale - aggiunge Tiberio - che può vantare al suo interno professionisti e persone di assoluto livello”.