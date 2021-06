Lions Club San Salvo: "Un dolce dono di solidarietà"

Continua l’impegno costante del Lions Club San Salvo e della presidente Rosina Palombo al fianco della comunità sansalvese e nella solidarietà, con una nuova iniziativa: “Un dolce dono di solidarietà”.

Per ogni crostata Lions acquistata verrà devoluta una somma alla Parrocchia San Nicola per contribuire a aiutare Don Beniamino a terminare i lavori di ristrutturazione. La chiesa è la casa di tutti e ci accoglie sempre, nei momenti di gioia e in quelli più tristi, prendiamocene cura con un piccolo gesto di comunione e solidarietà. Le crostate sono state preparate dal Panificio Raspa.