Nastri rossi in mare: da San Salvo la partenza di "Diecimila vele contro la violenza sulle donne"

Nel grande flash mob di ieri mattina, che ha visto centinaia di imbarcazioni uscire in mare in contemporanea, issando quale simbolo distintivo e di partecipazione, un lungo nastro rosso, partenza dal porto turistico di San Salvo Marina dell'iniziativa locale nell'ambito di "Diecimila vele contro la violenza sulle donne - Cambiamo rotta insieme", ideata dall'associazione di promozione sociale "Diecimila vele di solidarietà" di La Spezia.

A livello locale hanno aderito il Club Nautico di San Salvo, il Porto Turistico Le Marinelle San Salvo, il Centro Antiviolenza DonnAttiva di Vasto, lo Sportello Antiviolenza Frida e l'Associazione Dafne Onlus.

Da San Salvo a Punta Aderci sventolati nastri rossi in segno di solidarietà per le donne che subiscono o hanno subito violenza e per esprimere un forte dissenso ad ogni forma di violenza contro le donne.

In Abruzzo hanno partecipato inoltre: Assonautica Pescara, Assonautica Teramo, Circolo Velico la Scuffia, Circolo Nautico Pescara, Lega Navale Italiana Pescara, Lega Navale Italiana Giulianova, Lega Navale Ortona, Quadrante Dannunziano, Associazione Allievi Centro Velico Caprera di Pescara, Il Pontile sul Fiume Pescara, Asd Dolphin Club Pescara, Porto Antico Pescara, Circolo Canottieri La Pescara, Sailingteam Svagamente Pescara, Sportello del Mare, Sciogliamo tutti i nodi, Porto Turistico Marina di Pescara, Ente Porto Giulianova, Marina di Francavilla, Marina del Sole, Marina Portorose Pineto e Roseto degli Abruzzi, Marina di Ortona.