Campo Scuola 2021 della Parrocchia San Nicola: "Un'occasione bella per vivere la propria città"

Un entusiasmante ed inedito campo scuola 2021 è quanto hanno vissuto una sessantina di bambini e ragazzi sansalvesi dal 12 al 16 luglio 2021.

Solitamente i campi scuola vengono organizzati in località ben distinte dalla città dove si vive. Quest'anno, per la prima volta, viste le restrizioni da Covid-19, gli educatori di Azione Cattolica hanno in qualche modo sfidato l'impossibile e proposto di vivere questa esperienza negli spazi della loro città rendendola un luogo di vacanza inaspettato.

Ogni giorno un posto diverso.

La prima tappa è stata vissuta in 'casa' (piazza San Nicola, chiesa di San Nicola,chiesa dell'Addolorata, sala degli Angeli e stanze del catechismo). Il secondo giorno dopo il ritrovo alle 9 in piazza San Nicola i ragazzi hanno usufruito dell'ampia e colorata ​ara giochi della villa comunale. Il giorno successivo è stata la volta di quel loro mare che è meta di tanti turisti che vengono a trascorrere le vacanze a San Salvo. Giovedì tutti in centro storico e poi, in base all'età, si sono suddivisi tra l'incontro con il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano nella sede del Comune e a visitare la Giostra della Memoria. Ultimo giorno di campo scuola vissuto tra il campo di via Stingi e la 'casa' della parrocchia.

Uno degli elementi che hanno accumulato i cinque giorni è stata la recita conclusiva del campo svoltasi venerdì nell'Auditorium Paolo XI.

Il campo scuola è stata una bella testimonianza del fatto che non conta dove si è, ma lo stato emotivo con cui si percepiscono gli spazi: gli educatori hanno avuto modo di mettere in campo tutti i loro talenti, i bambini si sono divertiti e vissuto la loro città con un altro spirito e nel contempo per i genitori che lavorano è stato un bellissimo e utile servizio. La chiamata del cristiano è anche vivere nella gioia del Cristo Risorto in ogni luogo e in ogni tempo.

Un grandissimo grazie a tutti gli educatori in particolare a Francesca Di Marco, Florin Rossi, Edoardo Tereo, Mattia Tufilli, Gemma Ciurlia, Roberta Maria Di Bartolomeo, Alessandra Truddaiu, Angelo Ciurlia, Caterina Salvatore, Andrea Di Criscio, Alessia Antenucci, Alessia D'Aloisio, Francesca Porcaro, Donato Maria Di Bartolomeo, Maria Letizia Di Ninni, Alessandra Cioffi, Michela Masciarelli, Ilaria Antenucci, Chiara Di Santo e Serena D'Alessandro.