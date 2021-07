All'Aqualand con la parrocchia San Nicola "Al Servizio della Gioia"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Gli educatori di Azione Cattolica invitano tutta la parrocchia San Nicola presso il centro divertimenti 'Aqualand del Vasto' per passare una giornata di puro divertimento gli uni con gli altri.

Questo nuovo appuntamento con la comunità parrocchiale di San Nicola si svolgerà martedì 20 luglio per tutta la giornata.

Gli educatori di Azione Cattolica: "Considerate le norme ancora in vigore circa la capienza dei bus ed il conseguentemente aumento del costo per l'erogazione del viaggio a Mirabilandia, d'accordo con il parroco don Beniamino Di Renzo abbiamo pensato di lasciare fissata la data del 20 luglio 2021 per la giornata insieme al Parco Acquatico, ma di viverla al qui vicino Aqualand del Vasto".

Per info ed iscrizioni:

Angelo Di Bartolomeo 3339228108;

Francesca Di Marco 3394157656;

Simone D'Adamo 3341006842;

Nicola Aquilino 3494359723