Lions Club San Salvo, Emanuele Ciuffi è il nuovo presidente

Passaggio delle cariche al Lions Club San Salvo. Alla presidente uscente Romina Palombo è subentrato il nuovo presidente, l'avvocato Emanuele Ciuffi.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca e del vice sindaco Giancarlo Lippis.

Nel suo intervento di commiato Romina Palombo ha ricordato i numerosi service portati a termine dell'appena concluso anno sociale caratterizzato dai problemi del lookdown. Nonostante tutto, gli interventi di sostegno ai bisognosi sono stati numerosi: il club ha aiutato il Banco alimentare, la caritas delle parrocchie cittadine collaborando con altre associazioni, con i club lions della zona e con l'amministrazione comunale. Quel che è mancato, come in tutte le associazioni, è stata la possibilità delle riunioni in presenza, cui si è rimediato con incontri on line. Il che non ha comunque impedito di portare avanti le attività che da sempre caratterizzano il lionismo.

Il neo presidente Emanuele Ciuffi ha chiamato a raccolta l’intero club per rilanciarne l’attività nel prossimo anno attraverso il coinvolgimento di tutti i soci avendo come obiettivo la continuità con il precedente direttivo e con la promessa di essere sempre presenti nel territorio di appartenenza senza tralasciare i grandi service internazionali. Molto sentito l'intervento del sindaco Tiziana Magnacca che ha ringraziato Romina Palombo ed il club di San Salvo per la passione e l'impegno profuso anche quest'anno nel servire la comunità.

La cerimonia si è conclusa con la consegna della Melvin Jones Followed al socio Emanuele Cieri.

Virginio Di Pierro, Lions Club San Salvo