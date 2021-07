Accoglienza e Informazione, lo Sportello Anffas apre a Monteodorisio

Sarà aperto a Monteodorisio lo Sportello Accoglienza e informazione promosso dall’associazione Anffas di Vasto. Sarà un servizio per tutta la comunità che prevede la presa in carico delle persone con disabilita e dei loro familiari, per la risoluzione di problemi, l’orientamento, l’informazione, l’assistenza e l’ascolto nei momenti di difficoltà, per organizzare attività e funzioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento per le famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale, aiutarle e sostenerle nella loro funzione di protezione e di promozione dei diritti di cittadinanza, delle pari opportunità e della non discriminazione.

La presidente Anffas Vasto Paola Mucciconi spiega che nello specifico lo sportello S.A.I. offrirà: accertamento della condizione di invalidità civile e di handicap; agevolazioni fiscali e lavorative per la persona con disabilità e la sua famiglia; la rete dei servizi sanitari e socio sanitari; inclusione scolastica; inclusione lavorativa; mobilità; informazioni e attivazione percorso di protezione giuridica (amministrazione di sostegno e tutela); assistenza compilazione istanze e rendicontazione per il giudice tutelare.

Nella giornata del 29 luglio 2021 a Monteodorisio ci sarà l’inaugurazione alle 18:00 dello sportello Sai in Via Vittorio Emanuele III, con l’apertura della mostra Anffas e con l'accompagnamento musicale della pianista Marilina del Bianco e del Soprano Chiara Muratori. Alle 19 nell’Auditorium “Sordello da Goito” in Piazza Umberto I è prevista la Tavola Rotonda: Lo sportello Sai, perché? Esperienze di vita: ragazzi e genitori si raccontano.

L'evento fortemente voluto dal comune di Monteodorisio e Anffas Vasto vede la collaborazione e partecipazione del Rotary Club di Vasto nella persona del Presidente la prof.ssa Emma Columbro