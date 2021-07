Al via le iscrizioni per il Campo Scuola parrocchiale Giovanissimi 2021

Ieri, mercoledì 28 luglio, nel giorno di chiusura delle attività per i più piccoli, alcuni educatori ACR della parrocchia di San Nicola, accompagnati da don Beniamino sono andati in avanscoperta a Tocco da Casauria nei luoghi che ospiteranno il Campo Scuola parrocchiale dal 30 agosto al 3 settembre prossimi.

Dopo aver visitato il convento dove risiederanno in quei giorni sono stati meravigliosamente accolti per pranzo da don Giorgio nella sua comunità parrocchiale di Bolognano e quindi si sono recati a Pescara, per manifestare con uno striscione il loro affetto ad un amico fraterno che combatte una battaglia importante.L'amicizia non conosce barriere ed anche a distanza sotto una finestra si può gridare: Ti aspettiamo... Grazie Alessio per la tua risposta dal cuore: pregate per me, vi voglio bene.Grazie cari giovani per la vostra gioia contagiosa. Grazie don Giorgio per l'accoglienza fraterna.

Grazie don Beniamino per la tua presenza amorevole e per l'attenzione particolare verso chi nella vita muove i primi passi delle scelte importanti.

L'invito a partecipare al campo è rivolto a tutti i giovanissimi dalla terza media in su che vogliono vivere questa esperienza.

Per info rivolgersi a: Francesca, Simone e Nicola.