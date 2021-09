Assistenza ai profughi afghani, l'impegno della Protezione Civile Arcobaleno

Prosegue senza sosta il lavoro dei volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo.

In questi giorni gli uomini e le donne dell’associazione sansalvese oltre che nell’opera di assistenza all’Hub di San Salvo Marina per le vaccinazioni e ai servizi di prevenzione e spegnimenti incendi boschivi sono impegnati, su richiesta della Sala Operativa regionale, anche presso l’interporto di Avezzano per l’assistenza ai profughi dell’Afghanistan giunti in Italia da qualche giorno.