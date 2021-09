Oltre 60 ragazzi al 'campo scuola' organizzato dalla parrocchia San Nicola

Erano una sessantina i ragazzi che anche quest'anno hanno partecipato al 'campo scuola' organizzato dalla parrocchia San Nicola di San Salvo.

E' stata una bellissima settimana molto intensa che e' stata vissuta nel segno dell'amicizia e di condivisone fraterna gli uni con gli altri.

Questo campo e' iniziato lunedi' 30 agosto 2021 con il ritrovo alle ore 7:15 in piazza San Nicola per caricare sulle macchine accompagnatrici le valigie e successivamente alle ore 8 c'e' stata la Santa Messa nella chiesa dell'Addolorata (antica chiesa di San Nicola).

A fine Santa Messae la colazione,gentilmente offerta dal bar Nonna Angiolina cui va il riringraziamento di tutti i partecipanti. Subito dopo la colazione partenza per andare a Popoli per fare un bellissimo giro sulle canoe per ammirare e godere della bellezza del fiume "Pescara". Una volta terminato il giro sulle canoe i presenti si sono recati presso un'area pic-nic per pranzare tutti insieme. Subito dopo il pranzo al sacco si sono recati a visitare ed ammirare le sorgenti annesse al fiume Pescara.

Ripartenza poi, per dirigersi in direzione del convento "Santa Maria Del Paradiso" nel comune di Tocco da Casauria.Nel pomeriggio la visita nel centro storico del paese.

Il giorno seguente di buon mattino la prima escursione per andare ad ammirare il punto più alto della collina dove c'e' un bellissimo punto panoramico. Durante il cammino sono stati intonati alcuni canti per alleggerire la fatica ed il peso del tragitto. Subito dopo c'e' stato il rientro e divisi in squadre capitanati dal cuoco Simone D'Adamo i ragazzi hanno preparato la ccena.

Martedi' mattina la preghiera delle Lodi mattutine nella cappella del convento. Nel pomeriggio ci sono stati alcuni giochi di aggregazione. La sera alle ore 19 nella chiesetta antistante il convento c'e' stata la Santa Messa.Il giorno dopo sempre c'e' stata la visita guidata presso la cantina del vino "Zaccagnini" in territorio di Bolognano. E' stata una bellissima visita, nella quale si e' potuto capire attraverso la spiegazione del proprietario tutto il lavoro che c'e' dietro questo buon vino.

Appena terminato la visita nella cantina hanno raggiunto la comunita' parrocchiale di don Giorgio presso l'oratorio della sua parrocchia. Dopo che i partecipanti hanno condiviso nuovamente alcuni giochi di aggregazione, c'e' stata la cena comunitaria, animata da DJ Lorenzo.

Il giorno dopo sempre di buon mattino una nuova escursione, questa volta sono andati al bellissimo Ponte Tibetano. Una volta arrivati su questo bellissimo Ponte c'e' stata la foto di rito tutti insieme ed in particolare e' stato rivolto un saluto ad Alessio Puccella.

La sera alle ore 19 c'e' stata la celebrazione eucaristica a cui ha fatto seguito la Veglia conclusiva.

Durante la veglia ogni ragazzo ha portato ai piedi dell'icona della Beata Vergine Maria delle candele accese simbolo e testimonianza della luce di Cristo. Questo momento cosi' intenso e profondo e' terminato con la benedizione impartita dal parroco don Beniamino Di Renzo.

Durante la serata di martedi' c'e' stata la caccia al tesoro, che ha coinvolto anch'essa tutti i ragazzi presenti.

L'ultimo giorno tappa a Manopello, dove don Beniamino ha celebrato l'ultima Santa Messa nel santuario del Volto Santo. Appena terminata l'eucarestia, a sorpresa, ha fatto visita Padre Bruno per una piccola chiacchierata.

Dopo l'incontro con Padre Bruno tutti i presenti sono ripartiti per andare giù a San Salvo Marina per la chiusura del campo scuola. Appena arrivati al mare hanno subito cenato e infine sono scesi in spiaggia in spiaggia per far volare delle lanterne e intonando anche un canto.

Un ringraziamento particolare e sincero va in primis a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo bellissimo campo scuola, al parroco don Beniamino, agli organizzatori e soprattutto al convento "Santa Maria Del Paradiso" per averci ospitato.

Un ultimo ringraziamento deve essere fatto alla guida Gilberto per aver condotto questi ragazzi a scoprire le bellezze più nascoste del nostro Abruzzo e anche per essersi fermato con noi per condividere il pranzo comunitario.