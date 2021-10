"Festa del Ciao" vissuta sabato nella Parrocchia San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un pomeriggio di giochi organizzato dall'Azione Cattolica Ragazzi ricco di sorprese per festeggiare l'inizio del nuovo anno associativo ha caratterizzato la "Festa del Ciao" di sabato 10 ottobre.

In questo anno ancora alle prese del distanziamento anti Covid19 il "ciao" esprime ancora più forza il suo essere il più semplice e diretto dei saluti, segno spontaneo e accoglienza, di quel modo genuino di allargare le braccia agli amici che, fermi alla porta, stentano a fare il primo passo.

E così gli educatori di ACR hanno voluto celebrare concretamente questo desiderio di aprirsi all'accoglienza dell'altro attraverso un momento di fraternità, che ha preso forma nella nota "Festa del Ciao", che offre la possibilità di vivere qualche ora all'insegna del sano divertimento, della voglia di giocare e stare insieme anche dovendo rispettare tutte le normative anti Covid in vigore.

I bambini e i ragazzi sono stati divisi in quattro gruppi che si alternavano nei giochi allestiti nei quattro angoli del Salone Parrocchiale dove si è svolta la festa. A caratterizzarla, sia per gli educatori che per i ragazzi, sono stati grande entusiasmo e grande gioia.