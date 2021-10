Pronto il 'Calendario Solidale 2022' di Vita e Solidarietà

L'organizzazione di volontariato Vita e Solidarietà di San Salvo ha presentato il Calendario Solidale 2022.

Si legge sulla pagina Facebook di riferimento:

Domenica pomeriggio, in una tregua tra una pioggia e l'altra, nel Salone Parrocchiale di San Salvo Marina abbiamo presentato ufficialmente il Calendario Solidale 2022.

È un appuntamento che si ripete annualmente da ormai 12 anni e che vede coinvolti i soci, i sostenitori e le scuole che hanno aderito al progetto.

Il tema di questo nuovo Calendario è La Scuola, come l'hanno vista gli alunni durante questo periodo di pandemia: le loro paure, le loro speranze, i loro desideri. Alcuni alunni presenti hanno illustrato, con le maestre, cosa volevano dire con i loro disegni: la scuola è la loro casa collettiva dove fondamentale è la presenza degli amici, i compagni con cui condividere l'avventura della conoscenza.

Ottavio ha poi parlato del suo recente viaggio in Congo dove si è fermato per due mesi, ha incontrato tutti i bambini adottati a distanza, ha condiviso la vita con le suore della Missione di Righini e ha monitorato i progetti in corso: il laboratorio di Taglio e Cucito, il Dispensaro di Mpasa e il Progetto Agricolo a Mbankana.

Alla fine tutti hanno riportato a casa almeno una copia del Calendario".

