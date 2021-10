Tumore al seno metastatico ed importanza della prevenzione, sensibilizzazione a San Salvo

Banchetto informativo e di sensibilizzazione, ieri mattina in centro a San Salvo, per capire e parlare del tumore al seno metastatico.

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Lory a Colori, in collaborazione con Europa Donna Italia ed il Comune.

"Si stima - si legge in una nota del sodalizio sansalvese - vhe nell’ultimo anno siano circa 37.000 le donne a cui è stato diagnosticato. Per divulgare informazioni e sensibilizzare su questa tematica, ancora troppo nell’ombra, ci sono stati banchetti in collaborazione tra diverse associazioni impegnate in oncologia. Tutto questo possibile grazie anche al contributo di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia, di cui siamo onorati di far parte.

Esserci e conoscere può aiutare le donne che affrontano la malattia a non sentirsi sole".

Il ringraziamento ai volontari: "Con impegno fanno un lavoro costante e fedele agli ideali della nostra associazione. Un grande orgoglio vederli attivi, operosi e pieni di entusiasmo. Siete la nostra forza".