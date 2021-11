Glicemia e misurazione della pressione, test gratuiti in piazza Giovanni XXIII

La mattina di domenica 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del Diabete, il Lions Club San Salvo e la Croce Rossa Italiana della sede locale saranno in piazza Papa Giovanni XXIII, a San Salvo, dalle ore 10 alle 13, per controlli gratuiti e informazioni sul diabete.

All’iniziativa saranno presenti anche il dottor Giuseppe Quinzii, l'officer Romina Palombo e gli operatori della Croce Rossa.

"Dopo un anno di pausa - dice il presidente della Croce Rossa del comitato di Vasto, Enzo Mucci - i cittadini potranno così sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia, consigliano a chi ha intenzione di sottoporsi ai controlli di presentarsi a digiuno”.

"La campagna di quest’anno vuole richiamare l’attenzione sull’importanza degli operatori sanitari - sottolinea Emanuele Ciuffi, presidente del Lions Club San Salvo - soprattutto gli infermieri impegnati a sostenere le persone che convivono con il diabete”.