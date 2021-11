Il terzo incontro di Officina Culturale 66050

Si è svolto ieri mercoledì 24 novembre presso Colazione da Tiffany il terzo Aperitivo Culturale organizzato dai membri di Officina Culturale 66050.

Nata da pochi mesi, questa associazione racchiude principalmente i giovani sansalvesi tra i 20 e i 30 anni che hanno come obiettivo comune quello di creare aggregazione sociale e coltivare il senso di appartenenza al territorio in termini di cultura in primis agroalimentare, motivo per cui il format dell’aperitivo è sembrato il migliore per coniugare le varie esigenze. Ad esempio ieri, per l’occasione, una degustazione di prodotti tipici e vini della zona ha fatto da cornice al momento conviviale. Presidente e padre dell’idea di Officina Culturale 66050 è Aniello Scafetta, che dopo anni di studi e di impegno a livello sociale ha sentito la necessità di dare ai giovani sansalvesi la possibilità di riunirsi, di avere un luogo di riferimento, tanto materiale quanto come concetto, nel quale potersi esprimere e poter dialogare di diverse tematiche mantenendo una sfumatura informale nella quale tutti possano sentirsi a proprio agio. Quello agroalimentare è solo il primo settore nel quale Officina Culturale vuole creare spazio di unione: la sfida per il futuro, infatti, è quella di combinare i diversi interessi dei singoli del gruppo per poter dare a questa associazione una sfumatura ampia che sappia chiamare all’appello quanti più giovani possibile, con l’intenzione di tenere viva l’attenzione sul nostro territorio e su ciò che lo contraddistingue culturalmente.

La sede dell'associazione è in Via Sandro Pertini 20.

Li trovate su Instagra e sul sito web: www.officinaculturale66050.it