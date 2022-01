Ricoclaun e Arap: doni per i bimbi della Pediatria

Sono state consegnate alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Vasto, alla presenza della dott.ssa Francesca Tana, 50 sacche colorate con dentro gadget vari come piccolo dono dedicato ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico.

Un piccolo dono che esprime la vicinanza ai più fragili e più piccoli, grazie alla sinergia dell’associazione di volontariato odv Ricoclaun e i dipendenti delll’Arap, Azienda Regionale Attività Produttive.

«Abbiamo voluto dare un segno di solidarietà ai bambini e mostrare che la comunità è presente, proprio per loro che sono ricoverati in ospedale» ha dichiarato Giuseppe Savini, presidente dell’Arap. “Abbiamo voluto creare una collaborazione con la Ricoclaun, che da anni si occupa di clownterapia nel territorio, per regalare insieme un sorriso speciale. Approfitto per ringraziare il Consigliere di Amministrazione, Gianni Cordisco, che ha organizzato l’iniziativa e i dipendenti di Arap e Arap Servizi che hanno sostenuto convintamente il progetto”.

“Non è stato possibile entrare nelle stanze della Pediatria, per via della pandemia”, dice Rosaria Spagnuolo, presidente della Ricoclaun, “tutto il personale sanitario del reparto ci ha accolto con grande calore, esprimendo gratitudine per i doni, ma anche il desiderio di vederci tornare nelle corsie ospedaliere come volontari clown, al più presto. Ci tornano in mente tanti ricordi bellissimi proprio nel giorno della Befana in pediatria e negli altri reparti. Una ventata di allegria colorata che insieme alla Befana arrivava ovunque creando un clima di buon umore. Torneremo presto, appena sarà possibile!”