Reparto Dialisi del 'San Pio', tavolini servitori consegnati da 'La Tribù dei Sorrisi'

Nella mattinata di ieri, giorno dedicato alle donne, due clown della Tribù dei Sorrisi, Coccinella e Tontolina, si sono recate all'Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per consegnare dei tavolini servitori al reparto Dialisi.

Il caposala Lorenzo Abate e il personale sanitario hanno accolto con grande entusiasmo questo dono che li aiuta nella pratica quotidiana, a vantaggio delle cure che prestano ogni giorno ai pazienti. La dottoressa Gianmichele Bice ha inoltre sottolineato l'importanza dei clown all'interno dell'ospedale perché oltre alle cure mediche non bisogna dimenticare che il sorriso è la cura dell'anima per chi vive una situazione di disagio e noi clown non vediamo l'ora di tornare con i nostri sorrisi e i nostri nasi rossi.