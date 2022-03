Le Uova AIL a sostegno della ricerca, San Salvo presente

Le Uova di Pasqua dell’AIL tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Scegliendo di sostenerci con una donazione minima di 12 euro, potrai supportare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.

Per scoprire dove trovare le Uova di Pasqua AIL:

dal 29 marzo è online l'elenco delle piazze dove potrai trovare i volontari AIL

puoi contattare la sezione provinciale AIL più vicina

puoi chiamare il numero 0670386060 attivo dal 29 marzo al 2 aprile

Ogni anno 33 mila persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue e anche il 2022 non è diverso, perché le leucemie i linfomi e il mieloma non vanno in lockdown. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per: