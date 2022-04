Costituito il nuovo Comitato feste San Nicola

Le cose belle importanti hanno bisogno di una preparazione. E la festa patronale di una comunità parrocchiale e cittadina rientra sicuramente in questa categoria.

Con questa spirito di bellezza e nel desiderio di pronunciare un piccolo sì alla Chiesa, diversi fedeli hanno risposto all'invito del parroco don Beniamino Di Renzo, di mettersi a disposizione per organizzare la festa di San Nicola Vescovo.

Nella chiesa parrocchiale, martedì 29, si è costituito l'omonimo comitato festa per organizzare il grande evento 2022 in onore del santo di Myra.

Oltre alle persone in foto ci sono tanti altri membri che non hanno potuto partecipare all'incontro per impegni personali ma hanno dato la loro disponibilità a far parte del comitato.

A breve alcuni componenti del comitato festa, provvisti di un tesserino identificativo e muovendosi in squadre, faranno il giro della città di San Salvo per la questua, finanziata quest'anno dalla vendita dei biglietti della lotteria, i cui premi in palio sono:

1° premio autovettura Toyota Aygo 1.0 SP x Play

2° premio televisore Samsung Qled 4 k 60

3° premio bicicletta elettrica Armony

4° premio buono spesa Ottica Mia

5° premio porchetta casereccia 13 -15 kg