Taralli di San Vitale tra tradizione e divertimento

In occasione della festa del Santo Patrono, AttivaMENTE APS ha pensato di coinvolgere i suoi piccoli tesserati nella creazione del tarallo di San Vitale, invitando una persona che spiegherà loro passo passo come farlo tutti insieme.

Questo per avvicinarli alla tradizione e alla storia della nostra città, per sviluppare senso civico e sociale verso il patrimonio culturale che ci circonda, e non ultima la creazione autonoma fatta da ognuno di loro per sviluppare le abilità manipolative che da sempre sono il "principio ispiratore" della nostra Associazione.

AttivaMENTE vi aspetta sabato 23 aprile ore 16:30 per questa nuova esperienza.

Necessaria la prenotazione: 327-2135688