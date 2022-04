Gli 'Ultras Cristiani' incontrano Papa Francesco a Roma

Lunedì di Pasquetta alternativo per i ragazzi di Azione Cattolica della parrocchia San Nicola ed il loro parroco don Beniamino Di Renzo, a Roma in piazza San Pietro, in udienza dal Santo Padre Francesco con lo slogan della giornata “Seguimi”.

Prima di arrivare a Roma, tutti i presenti, si sono recati nel Santuario della Madonna di Fatima a San Vittorino per la celebrazione della Santa Messa con l'Arcivescovo della diocesi di Chieti - Vasto Mons. Bruno Forte.

Al termine dell'Eucarestia, sua Eccellenza Padre Bruno, ha festeggiato insieme a tutti i presenti i suoi 49 anni di sacerdozio.

Successivamente sono ripartiti per la volta di Roma per assistere all'incontro con il Santo Padre.

E' stata una bellissima giornata di festa, ma soprattutto di condivisione.

Al termine della giornata vissuta tutti insieme, non poteva mancare, una foto di gruppo a Cinecittà per riscoprire un immenso valore: ‘la vita’.