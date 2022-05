Commercialisti, Giovanna Greco e Liliana Smargiassi nel Consiglio Nazionale

Finalmente i commercialisti, dopo un periodo di gestione commissariale durato alcuni mesi, hanno nuovamente un Presidente. Il 29 aprile si è svolta la competizione elettorale per il rinnovo dei vertici del CN e gli ordini d’Italia, con il 53% delle preferenze hanno scelto il loro nuovo Presidente: è Elbano De Nuccio, a capo della lista “Dialogo, ascolto e concretezza”.

Il nuovo Consigliere Nazionale per l'Abruzzo sarà Giovanna Greco già Consigliera dell’ODCEC di Vasto, per il Molise sarà Liliana Smargiassi già Presidente dell’ODCEC di Larino.

Si tratta di un traguardo raggiunto faticosamente dopo una serie di rinvii, causati sia dalla pandemia che da una serie di ricorsi e sospensioni. “E' stato un impegnativo lavoro di squadra”, dichiarano le consigliere Giovanna Greco e Liliana Smargiassi “e ringraziamo tutti gli Ordini d'Italia che hanno sostenuto il nostro progetto, accordandoci la loro fiducia. Un ringraziamento speciale va all’Ordine di Pescara, all’Ordine di Vasto, all’Ordine di Lanciano e all’Ordine di Larino che hanno sostenuto la nostra lista.

Ci sarà da lavorare tanto, cercheremo di mettere in campo tutte le nostre competenze per essere all'altezza di chi ci ha dato fiducia e di conquistare l'apprezzamento dell'intera categoria, anche di chi non ci ha votato. E’ il momento di dare concretezza al programma e di restituire la giusta dignità professionale e il giusto valore al lavoro che quotidianamente svolgiamo, attuando quei necessari cambiamenti che, da troppo tempo ormai, tutti attendiamo ed inoltre, facendo parte di due piccoli ordini, è una grande opportunità per portare

a Roma anche la voce degli ordini più piccoli”.