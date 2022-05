Avis in Abruzzo tra forza delle donazioni e criticità per carenza di medici e raccolta di plasma

Domenica 8 maggio, organizzata dalla sezione comunale di Vasto, nella splendida cornice del Teatro Rossetti si è tenuta la 51ª Assemblea regionale dell’Avis.

Oltre 140 delegati, rappresentanti dei quasi 21.000 donatori e delle quasi 100 sezioni dell’associazione presenti nella Regione Abruzzo, si sono incontrati per fare il punto della situazione e programmare le azioni per il futuro.

Nella relazione sull’andamento dell’associazione, Guerrino Fosca, prresidente Regionale del sodalizio, ha evidenziato come l'attivismo del donatori, sempre pronti a mettersi a disposizione, soprattutto nel difficile periodo del Covid.

Aspetto di criticità evidenziato, poi, quello relativo alla carenza di medici in tutti i centri di trasfusionali della regione, con particolare difficoltà nell'ambito della Asl Lanciano Vasto Chieti dove presenti solo 4 dei 12 previsti.

Durante l’anno 2021 i donatori abruzzesi dell’Avis hanno effettuato, sempre a titolo gratuito e volontario, 30.655 donazioni di sangue intero e plasma.

All’assemblea, in rappresentanza dell’Avis Nazionale, era presente il vicepresidente vicario nazionale, Fausto Aguzzoni. Nel suo intervento ha evidenziato la carenza nella raccolta di plasma, componente principale per alcuni tipi di farmaci.

All’incontro erano presenti, oltre al sindaco di Vasto Francesco Menna e all’assessore Nicola Della Gatta, che l’Avis di Vasto ringrazia per la diponibilità e la concessione del Teatro Rossetti, anche alcuni rappresentanti delle amministrazioni comunali di San Salvo e Cupello.

La manifestazione, fortemente voluta in citta dal presidente dell’Avis cittadina, Antonio Pietroniro, è stata organizzata da tutto il direttivo e da molti collaboratori che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento.

L’Avis di Vasto, infine, vuole ricordare gli appuntamenti del prossimo mese di giugno, 2, 3, 4 e 5, quando si svolgerà il “Vasto Bike Festival” organizzato da Rocco Menna e da alcune società sportive presenti in città, con la quale c’è una forte intesa e collaborazione. Per questo uno stand dell’Avis sarà sempre presente.

Clou della manifestazione, per l’Avis, sarà la manifestazione musicale che si terrà nella serata del 4 giugno in piazza Rossetti, nella quale si esibirà Nicola Cedro con il suo gruppo e come ospite della serata ci sarà il comico/attore Uccio De Santis.