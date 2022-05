'Nevi e Melanoma - la prevenzione', incontro a scuola

Nell'ambito delle attività collegate alla prevenzione dei tumori il Lions Club San Salvo ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “D’Acquisto-Mattioli” di San Salvo, un incontro su "Nevi e Melanoma - la prevenzione".

Il dottor Quinzii Giuseppe, dermatologo, ha presentato con ampia iconografia i vari tipi di nevi e successivamente il melanoma. Particolare attenzione e importanza è stata data alla prevenzione, fornendo indicazioni per un’attenta esposizione solare, per l’utilizzo degli strumenti di protezione - in particolare delle creme solari – per l'autocontrollo periodico secondo le più recenti indicazioni scientifiche.

L'incontro ha suscitato particolare attenzione e interesse nell'uditorio.

Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dalla presidenza del Lions Club San Salvo e dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto.