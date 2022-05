'Summer Camp', le proposte di AttivaMENTE

Nell'estate 2022 da metà giugno per tutto il mese di luglio AttivaMENTE Associazione di promozione sociale, organizza esperienze all' aperto che uniscono, didattica, emozioni, manipolazione, sport e conoscenza del territorio.

L'estate è il momento perfetto poiché libero dagli impegni scolastici e unico per ricrearsi dopo le fatiche dell' inverno tra covid e dad. Così l'Aps di San Salvo ha organizzato in una struttura creata ad hoc, gli orti didattici, la piantumazione di essenze vegetali e di fioriere contornati da laboratori di pittura e disegno (manga e fumetti), drammaturgia, attività sportive (pallavolo, basket, percorsi motori e calcetto), laboratori manipolativi (das e pasta di sale), laboratori inglese e francese, giornate in mezzo gli animali, laboratori di musica e propedeutica, storie animate attorno alla vecchia quercia, cooking all' aperto e giornate al mare. A queste verranno aggiunte giornate alla scoperta della filiera del miele, giornate a cavallo ed escursioni per mezza o intera giornata (Punta Aderci, Punta Penna e Punta San Nicola a Vasto, Lecceta di Torino di Sangro e Bosco di Don Venanzio di Pollutri, visite ai Trabocchi e giornate in montagna).

Ma non verrà trascurata la didattica!

Infatti, per chi vorrà, a parte saranno organizzati percorsi di recupero per le difficoltà e più semplicemente verranno svolti i compiti estivi.

Ce n'è per tutti i gusti da AttivaMENTE Aps.