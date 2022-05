Antonio Cocozzella nuovo presidente del Lions Club San Salvo

Sarà Antonio Cocozzella dal 1° Luglio 2022 il nuovo Presidente del Lions Club San Salvo attualmente guidato dall’Avv. Emanuele Ciuffi.

Il neo Presidente nell’assumere l’incarico ha dichiarato di voler lavorare per consolidare l’immagine che i Lions hanno negli anni acquisito come primaria associazione di volontariato. Sarà data continuità alle iniziative avviate per affrontare le emergenze umanitarie e sociali conseguenti il drammatico conflitto in Ucraina e la pandemia non ancora debellata. L’apporto del Lions Club San Salvo – sussidiario al ruolo delle Istituzioni - sarà inoltre rivolto con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione e ai giovani.

Affiancheranno il Presidente nei diversi ruoli i seguenti componenti il Comitato Direttivo :

Emanuele Ciuffi, Claudio De Nicolis, VenanzioBolognese, EmanueleCieri, RaffaelePerrella, RemoPavone, GiuseppeQuinzii, Angelo De Cinque, PietroAquilano, Anna Lucia Artese e Corrado Zara.