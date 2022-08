Campo Scuola giovani 2022 "Lo seguiamo fidandoci"

Con la Santa Messa di ieri, i giovani della parrocchia di San Nicola hanno iniziato il loro campo estivo.

Don Beniamino ha chiesto all'intera comunità di pregare per il cammino di questi giovani e di sostenerli nella crescita, loro sono il futuro della Chiesa, della nostro Comunità e della nostra città se la realizzazione dei loro talenti li vorrà qui, altrimenti scriveranno comunque la storia del luogo dove vivranno. Su loro dobbiamo scommettere, in loro dobbiamo credere.

Il Presidente di Azione Cattolica Mario Tilli presente per salutarli, ha ricordato e lodato l'impegno di questi giovani nella pastorale estiva soprattutto con i più piccoli, e gli ha consegnato il mandato del coraggio della testimonianza e della fiducia in Dio.

Poi dopo la colazione del cuore offerta da nonna Angiolina sono partiti verso Subiaco, accompagnati da don Beniamino e dall'accolito Angelo Di Bartolomeo che è uno dei loro educatori di AC. Durante questi giorni si alterneranno momenti di catechesi ed approfondimento, di preghiera, di gioco, di convivialità e di scoperta della bellezza della natura, ma soprattutto di crescita umana e spirituale.

Sono giovani cuori in ricerca, che a Gesù provano ad affidare le loro vite. In questo campo che ha come tema "Lo seguimmo fidandoci" proveranno a riscoprire la bellezza della sequela, anche attraverso alcuni simboli....

Seguiamoli...