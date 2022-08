Seconda giornata di Campo Scuola

"Sbocciano i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà

Volano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà."

Mi piace riassumere queste prime due giornate di campo scuola con questi versi di Jovanotti. Perché in fondo tutti noi ragazzi e adulti siamo fiori che da soli, ma soprattutto insieme, devono avere il desiderio di sbocciare ed essere ricchezza per l'altro; possiamo fare questo non riempiendo la nostra vita di cose a volte anche banali e superflue, ma concentrandoci sull'essenziale che può anche sembrare poco, ma è fondamentale per rendere bella la nostra vita.

Amico di ognuno di noi che ci guida in questa missione è Gesù che è vivo ed è il presente; è l'ancora della nostra barca della vita e ci invita ad amare perché alla chiamata per l'amore siamo tutti destinatari. Che tipo di destinatari però vogliamo essere nella nostra vita?

Destinatari con grandi sogni nei quali possiamo trovare la felicità che Dio desidera per ognuno di noi. Nella bellezza e anche nella difficoltà della loro realizzazione troviamo l'amore di Dio e l'amore degli altri.

Famiglia, condivisione, unione, rispetto, i sentimenti che dobbiamo coltivare scegliendo sempre la vita e la dignità anche quando queste scelte potranno essere difficili o controcorrente.

Nella nostra diversità possiamo essere ricchezza per gli altri.

Mariarosanna Troilo