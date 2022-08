Campo Scuola, il terzo giorno

Le parole chiave di questa terza giornata di campo scuola possiamo riassumerle in : COSCIENZA e ZAVORRA

Due termini apparentemente distanti tra di loro, legate però da un filo di unione.

Tutti abbiamo una coscienza che dobbiamo usare per ragionare e compiere gesti giusti .

Dio ci parla nella nostra coscienza e si fa guida nel nostro cammino

Spesso la nostra coscienza si riempie di macigni che non ci permettono di usarla per come dovremmo e vorremmo; questi divengono il deserto che affrontiamo nella vita e che abbiamo paura di non riuscire a percorrere.

“Il deserto dove la vita è difficile

dove domina il dubbio e dove regna l’oscurità.”

Gesù ci fa capire però che questo deserto è un passaggio necessario alla vita e devono essere necessari anche questi pesi al punto da riuscire a trasformarli in forza per proseguire e superare le difficoltà. È semplice trovare Dio nella gioia, ma è difficile trovarlo nel deserto della vita; allora insieme con Lui andiamo alla ricerca di questa gioia, percorriamo questo deserto per raggiungere con lui la vita eterna.

Valeria D'Alessandro